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Более 20 банков Украины пройдут проверку устойчивости в 2025 году

20:40, 27 декабря 2024
НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банковской системы Украины в 2025 году.
Более 20 банков Украины пройдут проверку устойчивости в 2025 году
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Национальный банк Украины утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году. В процесс включен 21 банк, что составляет более 90% активов банковской системы страны, сообщила пресс-служба НБУ.

Эта оценка является частью обязательств Украины перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом и Европейским Союзом, согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике и программе финансовой поддержки ЕС «Ukraine Facility».

Процесс оценки будет проходить в три этапа. Первый этап будет включать оценку качества активов (asset quality review) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года. При необходимости результаты этой оценки будут экстраполированы для всех банков. Второй этап предусматривает стресс-тестирование крупнейших банков по двум макроэкономическим сценариям: базовому и неблагоприятному. Третий этап будет включать определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

К оценке устойчивости привлечены крупнейшие банки Украины:

  • АО КБ «ПриватБанк»;
  • АО «Ощадбанк»;
  • АО «Укрэксимбанк»;
  • АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • АТ «СЕНС БАНК»;
  • АО «Райффайзен Банк»;
  • АТ «УКРСИББАНК»;
  • АО «ОТП БАНК»;
  • АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»;
  • АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
  • АТ «КРЕДОБАНК»;
  • АТ «ПРАВЕКС БАНК»;
  • АО «ПУМБ»;
  • Акционерный банк «Пивденный»;
  • АТ «ТАСКОМБАНК»;
  • АТ «УНИВЕРСАЛ БАНК»;
  • АТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»;
  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
  • АО «А-БАНК»;
  • ПАТ «МТБ БАНК»;
  • АО АКБ «Львов».

Результаты оценки будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.

Техническое задание было утверждено решением Правления НБУ от 26 декабря 2024 года и вступило в силу с момента принятия.

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НБУ банк

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