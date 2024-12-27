Более 20 банков Украины пройдут проверку устойчивости в 2025 году

НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банковской системы Украины в 2025 году.

Национальный банк Украины утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году. В процесс включен 21 банк, что составляет более 90% активов банковской системы страны, сообщила пресс-служба НБУ.

Эта оценка является частью обязательств Украины перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом и Европейским Союзом, согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике и программе финансовой поддержки ЕС «Ukraine Facility».

Процесс оценки будет проходить в три этапа. Первый этап будет включать оценку качества активов (asset quality review) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года. При необходимости результаты этой оценки будут экстраполированы для всех банков. Второй этап предусматривает стресс-тестирование крупнейших банков по двум макроэкономическим сценариям: базовому и неблагоприятному. Третий этап будет включать определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

К оценке устойчивости привлечены крупнейшие банки Украины:

АО КБ «ПриватБанк»;

АО «Ощадбанк»;

АО «Укрэксимбанк»;

АБ «УКРГАЗБАНК»;

АТ «СЕНС БАНК»;

АО «Райффайзен Банк»;

АТ «УКРСИББАНК»;

АО «ОТП БАНК»;

АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»;

АТ «КРЕДОБАНК»;

АТ «ПРАВЕКС БАНК»;

АО «ПУМБ»;

Акционерный банк «Пивденный»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

АТ «УНИВЕРСАЛ БАНК»;

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»;

ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

АО «А-БАНК»;

ПАТ «МТБ БАНК»;

АО АКБ «Львов».

Результаты оценки будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.

Техническое задание было утверждено решением Правления НБУ от 26 декабря 2024 года и вступило в силу с момента принятия.

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