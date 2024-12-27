Більше 20 банків України пройдуть перевірку стійкості у 2025 році

НБУ затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банківської системи України у 2025 році.

Національний банк України затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До процесу включено 21 банк, що складає понад 90% активів банківської системи країни, повідомила пресслужба НБУ.

Ця оцінка є частиною зобов'язань України перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом, згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику і програмою фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility».

Процес оцінки буде проходити в три етапи. Перший етап включатиме оцінку якості активів (asset quality review) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року. За потреби результати цієї оцінки будуть екстрапольовані для всіх банків. Другий етап передбачає стрес-тестування найбільших банків за двома макроекономічними сценаріями: базовим і несприятливим. Третій етап включатиме визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

До оцінки стійкості залучено найбільші банки України:

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «Ощадбанк»;

АТ «Укрексімбанк»;

АБ «УКРГАЗБАНК»;

АТ «СЕНС БАНК»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «УКРСИББАНК»;

АТ «ОТП БАНК»;

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»;

АТ «КРЕДОБАНК»;

АТ «ПРАВЕКС БАНК»;

АТ «ПУМБ»;

Акціонерний банк «Південний»;

АТ «ТАСКОМБАНК»;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

АТ «А-БАНК»;

ПАТ «МТБ БАНК»;

АТ АКБ «Львів».

Результати оцінки будуть оприлюднені до 31 грудня 2025 року.

Технічне завдання було затверджено рішенням Правління НБУ від 26 грудня 2024 року та набрало чинності з моменту прийняття.

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