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Більше 20 банків України пройдуть перевірку стійкості у 2025 році

20:40, 27 грудня 2024
НБУ затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банківської системи України у 2025 році.
Більше 20 банків України пройдуть перевірку стійкості у 2025 році
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Національний банк України затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До процесу включено 21 банк, що складає понад 90% активів банківської системи країни, повідомила пресслужба НБУ.

Ця оцінка є частиною зобов'язань України перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом, згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику і програмою фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility».

Процес оцінки буде проходити в три етапи. Перший етап включатиме оцінку якості активів (asset quality review) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року. За потреби результати цієї оцінки будуть екстрапольовані для всіх банків. Другий етап передбачає стрес-тестування найбільших банків за двома макроекономічними сценаріями: базовим і несприятливим. Третій етап включатиме визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

До оцінки стійкості залучено найбільші банки України:

  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • АТ «СЕНС БАНК»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «УКРСИББАНК»;
  • АТ «ОТП БАНК»;
  • АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
  • АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
  • АТ «КРЕДОБАНК»;
  • АТ «ПРАВЕКС БАНК»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • Акціонерний банк «Південний»;
  • АТ «ТАСКОМБАНК»;
  • АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
  • АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»;
  • АТ «А-БАНК»;
  • ПАТ «МТБ БАНК»;
  • АТ АКБ «Львів».

Результати оцінки будуть оприлюднені до 31 грудня 2025 року.

Технічне завдання було затверджено рішенням Правління НБУ від 26 грудня 2024 року та набрало чинності з моменту прийняття.

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НБУ банк

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