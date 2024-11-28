Загалом видатки у 2025 році заплановані на рівні 3,6 трлн грн, а доходи — 2,05 трлн грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритетом кошторису залишається захист держави.

«Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки.

На це виділяємо 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту», - завив він.

Також Шмигаль додав, що загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12000 про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Державний бюджет на наступний рік є ключовим фінансовим документом країни, що визначає розподіл коштів на оборону, соціальні виплати, відновлення інфраструктури та інші стратегічні потреби України.

Також ми писали, що у держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи.

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