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Колишнього радника Міноборони та ексдепутата підозрюють у розкраданні понад $10 млн на закупівлі форми для ЗСУ

15:26, 28 листопада 2024
Ексадника Міноборони, колишнього нардепа та його сина викрито на мільйонній оборудці при закупівлі військової форми у 2022 році.
Колишнього радника Міноборони та ексдепутата підозрюють у розкраданні понад $10 млн на закупівлі форми для ЗСУ
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Правоохоронці викрили колишнього радника заступника міністра оборони і народного депутата II-IV скликань на афері з привласненням $10 млн під час закупівлі військової форми у 2022 році. Про це повідомляє Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

Вказується, що для заволодіння бюджетними коштами на замовлення понад 1 млн комплектів одягу для українських військових за угодами, укладеними у 2022 році, за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з екснардепом.

За інформацією, також в оборудці фігурують син депутата та іноземець. Зловмисники планували розділити понад $10 млн різниці від вартості закупівлі між усіма учасниками злочинної схеми, зокрема й посадовцями оборонного відомства.

«Організував схему іноземець - шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими посадовцями та політиками», - повідомляє Нацполіція.

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25 600 000 доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів.

Посередник уклав з Міноборони пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 мільйонів доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25 600 000 доларів із турецьким швейним холдингом. Більш ніж 10 мільйонів доларів різниці мали «лягти» в кишені посередника, радника ексзаступника міністра Міноборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд, повідомляють правоохоронці.

За наявною інформацією встановлено, що отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Поліцейські провели 38 обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми громадян України, за результатами яких було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Слідчі оголосили раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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Національна поліція ЗСУ військові депутат Міноборони форма

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