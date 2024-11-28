Практика судов
  1. В Украине

Бывшего советника Минобороны и экс-депутата подозревают в хищении более $10 млн на закупке формы для ВСУ

15:26, 28 ноября 2024
Экс-советник Минобороны, бывший нардеп и его сын разоблачены на миллионной сделке при закупке военной формы в 2022 году.
Бывшего советника Минобороны и экс-депутата подозревают в хищении более $10 млн на закупке формы для ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили бывшего советника заместителя министра обороны и народного депутата II-IV созывов на афере с присвоением $10 млн при закупке военной формы в 2022 году. Об этом сообщает Нацполиция и Офис Генпрокурора.

Указывается, что для завладения бюджетными средствами по заказу более 1 млн комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, заключенным в 2022 году, по завышенным ценам, бывший советник экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с экс-нардепом.

По информации, также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. Злоумышленники планировали разделить более $10 млн разницы от стоимости закупки между всеми участниками преступной схемы, в том числе и должностными лицами оборонного ведомства.

«Организовал схему иностранец – мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал его руководителям оказывать содействие в получении большого оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками», - сообщает Нацполиция.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления свыше миллиона комплектов военной формы обойдется в 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.

Посредник заключил из Минобороны пять сделок по завышенным ценам на сумму свыше 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом. Более 10 миллионов долларов разницы должны были «лечь» в кармане. посредника, советника экс-замминистра Минобороны и бывшего нардепа, лоббировавшего заключение этих контрактов, сообщают правоохранители.

Мошенник прислал турецкой стороне 10 миллионов долларов как задаток. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу Департамента стратегических расследований. в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства на собственное усмотрение.

По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Полицейские провели 38 обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи объявили советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция ВСУ военные депутат Минобороны форма

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго

Представитель Meta сказал, что Цукерберг «благодарен» за приглашение на ужин.

Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора – список инспекторов и кто и как за них голосовал

Дисциплинарными инспекторами Службы дисциплинарных инспекторов ВСП назначены помощники судей, адвокаты, ученые, представители НАПК и НАБУ, а также сотрудники Высшего совета правосудия.

Постановления ВЛК областных ТЦК обжалуются в штатных ВЛК или в судебном порядке – какие изменения внесло Минобороны о Положении о ВЛК

Кроме того, что признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета, Минобороны внесло изменения в положение о ВЛК относительно порядка обжалования постановлений ВЛК, определения степени годности и формирования состава ВЛК.

Минобороны утвердило порядок согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества

Главное управление земель обороны и фондов определено органом, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, а вывод о осуществлении выплат для последующей полной компенсации за имущество оформляется ТЦК по месту отчуждения имущества.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва