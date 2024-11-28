Бывшего советника Минобороны и экс-депутата подозревают в хищении более $10 млн на закупке формы для ВСУ

Экс-советник Минобороны, бывший нардеп и его сын разоблачены на миллионной сделке при закупке военной формы в 2022 году.

Правоохранители разоблачили бывшего советника заместителя министра обороны и народного депутата II-IV созывов на афере с присвоением $10 млн при закупке военной формы в 2022 году. Об этом сообщает Нацполиция и Офис Генпрокурора.

Указывается, что для завладения бюджетными средствами по заказу более 1 млн комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, заключенным в 2022 году, по завышенным ценам, бывший советник экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с экс-нардепом.

По информации, также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. Злоумышленники планировали разделить более $10 млн разницы от стоимости закупки между всеми участниками преступной схемы, в том числе и должностными лицами оборонного ведомства.

«Организовал схему иностранец – мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал его руководителям оказывать содействие в получении большого оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками», - сообщает Нацполиция.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления свыше миллиона комплектов военной формы обойдется в 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.

Посредник заключил из Минобороны пять сделок по завышенным ценам на сумму свыше 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом. Более 10 миллионов долларов разницы должны были «лечь» в кармане. посредника, советника экс-замминистра Минобороны и бывшего нардепа, лоббировавшего заключение этих контрактов, сообщают правоохранители.

Мошенник прислал турецкой стороне 10 миллионов долларов как задаток. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу Департамента стратегических расследований. в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства на собственное усмотрение.

По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Полицейские провели 38 обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи объявили советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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