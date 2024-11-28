Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что приоритетом сметы остается защита государства.
«Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники.
На это выделяем 2,23 трлн. грн.
420,9 млрд грн направим на социальную защиту, 217 млрд грн – на здравоохранение, 199 млрд грн – на образование», - заявил он.
Также Шмыгаль добавил, что в целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы - 2,05 трлн грн.
Напомним, Верховная Рада приняла закон 12000 о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении и в целом. Государственный бюджет на следующий год является ключевым финансовым документом страны, определяющим распределение средств на оборону, социальные выплаты, восстановление инфраструктуры и другие стратегические потребности Украины.
Также сообщалось, что в госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы.
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