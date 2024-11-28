В целом, расходы в 2025 году запланированы на уровне 3,6 трлн грн, а доходы — 2,05 трлн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приоритетом сметы остается защита государства.

«Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники.

На это выделяем 2,23 трлн. грн.

420,9 млрд грн направим на социальную защиту, 217 млрд грн – на здравоохранение, 199 млрд грн – на образование», - заявил он.

Также Шмыгаль добавил, что в целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы - 2,05 трлн грн.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12000 о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении и в целом. Государственный бюджет на следующий год является ключевым финансовым документом страны, определяющим распределение средств на оборону, социальные выплаты, восстановление инфраструктуры и другие стратегические потребности Украины.

Также сообщалось, что в госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы.

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