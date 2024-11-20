У держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи

Фінальна редакція закону про бюджет 2025 року передбачає зростання видатків на НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП.

Фінальна версія прийнятого 19 листопада в цілому закону про Державний бюджет на 2025 рік передбачає зростання в наступному році видатків на антикорупційні органи (законопроект 12000).

Так, на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) пропонується виділити загалом 2,179 млрд грн (в 2024 році було 1,874 млрд грн).

На Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виділяється 1,483 млрд грн (в 2024 році було 1,276 млрд грн). При цьому до другого читання Кабмін врахував пропозицію виділити додатково 143,6 млн грн на збільшення посадових окладів у НАЗК.

Для Вищого антикорупційного суду (ВАКС) передбачено 507,6 млн грн (в 2024 році було 390,3 млн грн).

На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) в 2025 році виділять 335,9 млн грн (в 2024 році було 203,3 млн грн).

На АРМА – 189,1 млн грн (тут фактично без змін).

Також закон про Держбюджет на 2025 рік передбачає, що норма про розрахунок посадових окладів, виходячи із замороженого прожиткового мінімуму в 2102 грн не поширюється на працівників НАЗК, НАБУ та ДБР. Нагадаємо, що для інших працівників, оплата праці яких визначена спеціальними законами, передбачено «спеціальний» зменшений прожитковий мінімум для розрахунку окладів.

Зазначимо, що у САП оклади прокурорів рахуються за іншим принципом, з прив’язкою до НАБУ (а не з розрахунку 1600 грн, як для інших прокурорів).

Крім того, закон про бюджет встановлює, що оплата праці, грошове забезпечення працівників НАБУ, ДБР та Бюро економічної безпеки, посадові оклади яких визначено у 3 розмірах до посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік.

Оплата праці працівників НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік. Нагадаємо, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

Оплата праці державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посадові оклади яких визначено у 4-х розмірах до посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2024 рік.

Як раніше заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, антикорупційним органам неможливо зменшити зарплату (тобто, і «заморозити» для них прожитковий мінімум).

«Підіть і спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах – відверто скажу, це неможливо» - підкреслила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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