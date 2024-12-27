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С 1 января для ФЛП снова станет обязательной уплата ЕСВ

16:18, 27 декабря 2024
В 2025 году физические лица – предприниматели снова будут обязаны уплачивать единый социальный взнос.
С 1 января для ФЛП снова станет обязательной уплата ЕСВ
Фото: rayon.in.ua
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Как известно, Верховная Рада приняла закон 4059-IX (законопроект 12000) о государственном бюджете на 2025 год, а Президент Владимир Зеленский подписал его.

Документ, в частности, предусматривает отмену с 1 января 2025 года добровольной уплаты единого социального взноса (ЕСВ), действовавшей с 1 марта 2022 года. Таким образом, уплата ЕСВ становится обязательной.

В 2025 году ЕСВ, помимо предпринимателей, которые платили взносы (22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью) за наемных работников, снова придется платить самозанятым лицам и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения.

Минимальный платеж – 1760 грн/месяц (22% от минимальной зарплаты).

Максимальный платеж – 35 200 грн/месяц.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области обнародовало полезную инфографику относительно изменений:

Также сообщалось, что в госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы.

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налоговая ФЛП

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