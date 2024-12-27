Забирали имущество, автомобили и похитили человека — в Хмельницкой области судили группу вымогателей

Судили хмельничанина и пятерых его подельников, которые занимались вымогательством, мошенничеством, воровством и похитили человека.

В Хмельницкой области судом признаны виновными 6 участников преступной группировки, которые забирали имущество, автомобили и похитили человека. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что 43-летний хмельничанин, ранее судимый за имущественные преступления, решил продолжить преступную деятельность для быстрого обогащения и организовал преступную группу.

В состав группировки он привлек пять человек, большинство из которых уже имели судимость.

Организатор определял роли участников, разрабатывал планы преступлений, устанавливал правила и координировал действия по незаконному завладению чужим имуществом.

В ходе досудебного расследования установили факт вымогательства у хмельничанки передачи причитающейся ей доли в уставном капитале общества. Свои "требования" к женщине злоумышленники совмещали с применением насилия.

Другого местного жителя, также путем применения угроз и насилия, подельники заставили передать 3 автомобиля, которые использовались им в предпринимательской деятельности.

Кроме этого, путем запугивания, применения угроз и повреждения имущества члены группы требовали у жителей областного центра передать им имущественные права на квартиры в городе Хмельницком, или продать по существенно заниженной цене.

Мужчины совершили серию краж и похищения человека, требуя значительную сумму денег от потерпевшего.

Организатору преступной группы назначено наказание в размере 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Трое соучастников получили наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 7 лет 3 месяцев заключения с конфискацией имущества, кроме жилья, тогда как двое других освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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