Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 12368 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду. А саме пропонується створити Вищий адміністративний суд (який не слід плутати з Вищим адміністративним судом України, що припинив здійснювати правосуддя в 2017 році у зв’язку з судовою реформу).

Законопроект уряду передбачає, що конкурс на посади суддів Вищого адміністративного суду оголошується Вищою кваліфікаційною комісією суддів протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення Вищого адміністративного суду.

Упродовж 6 років конкурс до ВАС буде проводитися за участі Експертної ради.

Експертна рада утворюється ВККС та є її допоміжним органом.

До складу такої Експертної ради входять:

3 особи, запропоновані Радою суддів України;

3 особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Експертна рада вважається утвореною та розпочинає діяльність, за умови призначення щонайменше 4 її членів, з яких принаймні 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Основною формою роботи Експертної ради є засідання, яке є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 4 члена.

Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого адміністративного суду критеріям доброчесності і професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени Експертної ради, з яких принаймні 2 членів, які запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Висновок повинен бути вмотивованим.

Якщо Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність, або якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Експертна рада не змогла ухвалити такий висновок, питання відповідності такого кандидата на посаду судді Вищого адміністративного суду критеріям доброчесності та/або професійної компетентності може бути винесене на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється двома третинами голосів від спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови, що за нього проголосували не менше двох членів Експертної ради, які запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

Вищий адміністративний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону, щонайменше 32 суддів.

Нагадаємо, цей новий суд, про необхідність створення якого постійно нагадує МВФ, потрібен для того, щоб розглядати в окремій судовій інституції справи про оскарження визначення переможців конкурсів на посади директорів Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАЗК, які проводяться з вирішальним голосом іноземних експертів, а також для справ щодо оскарження аудитів НАБУ, САП і НАЗК, які проводяться іноземними експертами.

Суддів цього суду МВФ пропонує також відбирати за участі іноземних експертів – Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Така модель була застосована при відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», це буде вже п’ята публічна версія законопроекту про новий суд, створення якого вимагає Міжнародний валютний фонд (МВФ) для продовження надання Україні фінансування. Відповідно до Меморандуму з МВФ, Верховна Рада України повинна була прийняти відповідний закон про створення нового суду до кінця грудня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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