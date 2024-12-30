Зеленский уволил председателей Киевской и Полтавской ОВА

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Соответствующие указы №887/2024 и №888/2024 опубликованы на сайте главы государства.
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения в ближайшее время.
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