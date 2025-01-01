В Китае 13-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассника

13-летний подросток получил пожизненное за убийство, сообщник - 12 лет.

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Суд в провинции Хэбэй приговорил 13-летнего подростка, известного по фамилии Чжан, к пожизненному заключению за жестокое убийство одноклассника. Его сообщника Ли, которому также было 13 лет на момент преступления, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC.

В марте подростки сговорились убить своего одноклассника Вана, чтобы завладеть его деньгами. Они напали на него с лопатой в заброшенной теплице, после чего закопали тело. Суд отметил, что действия подсудимых были «особо жестокими, а обстоятельства - отвратительными».

Чжан спланировал преступление и подстрекал других к его исполнению. Он также использовал телефон жертвы, чтобы перевести деньги на свои счета. Ли активно помогал в совершении преступления и разделил с Чжаном украденные средства.

Третий участник, подросток Ма, находился на месте преступления, но сбежал и не принимал активного участия в нападении. Его не привлекли к уголовной ответственности, однако он будет проходить специальный курс исправления и воспитания.

Приговор вызвал активное обсуждение в китайских социальных сетях. Некоторые пользователи хвалили решение суда, но были и те, кто считал наказание слишком мягким.

«Тот, кто получил всего 12 лет, будет молодым человеком, когда выйдет на свободу. Надеюсь, он не будет мстить обществу, когда выйдет на свободу», - отметил один из комментариев в Weibo.

Согласно Уголовному кодексу Китая, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет могут привлекаться к ответственности за умышленные убийства, если обстоятельства преступления особенно жестоки, а уголовное преследование санкционировано Верховной народной прокуратурой. Смертная казнь несовершеннолетним в Китае не применяется.

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