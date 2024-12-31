У Києві та області пролунали вибухи — перші подробиці ракетної атаки

Ворог атакує ракетами Київ та область.

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Ранок 31 грудня у Києві та області розпочався із сигналу повітряної тривоги та вибухів. Ворог завдає ракетного удару, працює ППО.

"Повітряна тривога триває. Ракетна атака! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - повідомили у Київській ОВА.

Впродовж ночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Київській ОВА станом на 8:20 уточнили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило.

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