Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент

Суд Сеула видав ордер на арешт Юн Сок Йоля через введення воєнного стану.

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля за те, що той запровадив короткочасний воєнний стан 3 грудня. Про це пише Nikkei.

Ордер видали після того, як Юн Сок Йоль потрапив у кілька розслідувань за звинуваченнями в заколоті та державній зраді, а також проігнорував три виклики на допит.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців підтвердило, що Західний окружний суд Сеула схвалив ордер на арешт, виданий за запитом слідчих, які розслідують нетривале запровадження Юном воєнного стану. Це перший ордер на арешт чинного президента у Південній Кореї.

Юристи Юн Сок Йоля стверджують, що слідчі не мають повноважень арештовувати його, оскільки оголошення воєнного стану — це конституційне повноваження президента.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.