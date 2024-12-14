Президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент

Парламент Південної Кореї підтримав оголошення імпічменту президенту Юн Сок Йолю.

У Південній Кореї парламент підтримав рішення про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap.

За імпічмент проголосували 204 депутати Національної асамблеї, 85 висловилися проти, троє утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.

Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр.

Юна звинувачують у державній зраді та перевищенні повноважень.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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