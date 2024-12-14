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Президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент

10:36, 14 декабря 2024
Парламент Южной Кореи поддержал объявление импичмента президенту Юн Сок Йолю.
Президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент
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В Южной Корее парламент поддержал решение об импичменте президента Юн Сок Йоля. Об этом сообщает Yonhap.

За импичмент проголосовали 204 депутата Национальной ассамблеи, 85 высказались против, трое воздержались, а восемь бюллетеней сочли недействительными.

Это была вторая попытка голосования за импичмент, во время первых голосов за отстранение Юн Сок Йоля не хватило.

Теперь президента должны временно отстранить от должности. Конституционный суд будет иметь 180 дней, чтобы определить, лишить его должности окончательно или восстановить его полномочия. Пока обязанности президента будет выполнять премьер-министр.

Юн обвиняется в государственной измене и превышении полномочий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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Южная Корея импичмент

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