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Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники

10:54, 14 декабря 2024
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что беспилотники, замеченные над территорией США, следует ликвидировать.
Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Загадочные дроны появляются над страной. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. В противном случае, сбивайте их»,  — написал Трамп.

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Джерси и Нью-Йорка получают от жителей сообщения, что беспилотники летают над важнейшими объектами инфраструктуры, такими как водохранилища, линии электропередач, железнодорожные станции, полицейские управления и военные объекты.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ФБР не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно.

Наблюдения вызвали у населения волну безосновательных теорий, даже опасения относительно слежки со стороны иностранных государств.

Представители Белого дома, Пентагона и других органов национальной безопасности исключают это, заявив, что нет никаких доказательств, что любые беспилотники заходили в запрещенное воздушное пространство или представляют угрозу безопасности.

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США Дональд Трамп

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