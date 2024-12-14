Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что беспилотники, замеченные над территорией США, следует ликвидировать.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Загадочные дроны появляются над страной. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. В противном случае, сбивайте их», — написал Трамп.

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Джерси и Нью-Йорка получают от жителей сообщения, что беспилотники летают над важнейшими объектами инфраструктуры, такими как водохранилища, линии электропередач, железнодорожные станции, полицейские управления и военные объекты.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ФБР не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно.

Наблюдения вызвали у населения волну безосновательных теорий, даже опасения относительно слежки со стороны иностранных государств.

Представители Белого дома, Пентагона и других органов национальной безопасности исключают это, заявив, что нет никаких доказательств, что любые беспилотники заходили в запрещенное воздушное пространство или представляют угрозу безопасности.

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