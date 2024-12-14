Трамп призвал сбивать замеченные над США загадочные беспилотники

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Загадочные дроны появляются над страной. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. В противном случае, сбивайте их», — написал Трамп.
Сотрудники правоохранительных органов Нью-Джерси и Нью-Йорка получают от жителей сообщения, что беспилотники летают над важнейшими объектами инфраструктуры, такими как водохранилища, линии электропередач, железнодорожные станции, полицейские управления и военные объекты.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ФБР не может установить происхождение беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси. Чиновник подчеркнул, что власти США относятся к данному вопросу крайне серьезно.
Наблюдения вызвали у населения волну безосновательных теорий, даже опасения относительно слежки со стороны иностранных государств.
Представители Белого дома, Пентагона и других органов национальной безопасности исключают это, заявив, что нет никаких доказательств, что любые беспилотники заходили в запрещенное воздушное пространство или представляют угрозу безопасности.
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