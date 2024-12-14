В США начали расследование против стартапа Илона Маска Neuralink

Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать возможные нарушения в Neuralink.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа Илона Маска Neuralink.

Маск опубликовал в соцсети Х письмо своего адвоката. Из него следует, что SEC потребовала от предпринимателя согласиться на денежную выплату. Если он этого не сделает, то Маску грозит ряд обвинений.

Адвокат основателя компании SpaceX не уточнил, о каких именно обвинениях идет речь.

В отношении Neuralink уже проводилось несколько расследований со стороны властей США. В 2022 году оно было связано с возможными нарушениями прав животных на фоне жалоб внутреннего персонала на то, что испытания на животных проводятся в спешке. Расследование проводилось генеральным инспектором министерства сельского хозяйства США.

В феврале 2023 года министерство транспорта США также организовало расследование в отношении компании Маска. По информации телеканала CNBC, проверка была связана с обвинениями в ненадлежащей упаковке и транспортировке оборудования, которое могло быть заражено опасными для человека патогенами.

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