Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с лидерами ЕС и НАТО, чтобы обсудить ближайшие месяцы войны

Владимир Зеленский отправится в Брюссель, где запланирована встреча с лидерами стран ЕС и НАТО.

На следующей неделе Президент Владимир Зеленский отправится в Брюссель, чтобы принять участие во встрече с лидерами Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Встреча организует генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Она будет предусматривать совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

Зеленский намерен обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, а скорее политическое обсуждение в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.

Напомним, что Владимир Зеленский во время своей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже акцентировал внимание на необходимости гарантий безопасности для Украины в любом переговорном процессе по завершению войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.