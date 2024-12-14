Зеленський наступного тижня зустрінеться в Брюсселі з лідерами ЄС і НАТО, щоб обговорити найближчі місяці війни

Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО.

Наступного тижня Президент Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя, щоб взяти участь у зустрічі з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

"Це не буде зустріч, на якій буде ухвалено конкретні рішення, а скоріше політичне обговорення найближчих тижнів і місяців", - пише видання.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час своєї зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі акцентував увагу на необхідності гарантій безпеки для України у будь-якому переговорному процесі щодо завершення війни.

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