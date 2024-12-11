Трамп на зустрічі із Зеленським говорив про негайне припинення вогню, а Зеленський — про гарантії безпеки — нові деталі зустрічі

Дональд Трамп вважає, що потрібно якнайшвидше досягти припинення вогню та почати переговори для завершення війни в Україні.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Володимир Зеленський під час своєї зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі акцентував увагу на необхідності гарантій безпеки для України у будь-якому переговорному процесі щодо завершення війни. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, розмова між Зеленським, Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном не містила конкретних деталей стосовно можливого бачення мирного врегулювання.

Водночас Трамп повторив слова про те, що бажає негайного припинення вогню, а також діалогу щодо завершення війни.

Видання акцентує, що ні Трамп, ні наближені до нього посадовці, які займаються питаннями України, наразі не дають чіткої відповіді на те, як саме вони бачать закінчення війни.

"Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі - наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, Путін може порушити його знову, як він це робив раніше, без належних гарантій", - пише Reuters.

Кілька чиновників, наближених до Трампа, заявили, що він спрямовує свої зустрічі на побудову особистих стосунків, які є ключовими для його дипломатичної діяльності, і що саме він зрештою ухвалюватиме рішення щодо подальших дій.

Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України, і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами, пише видання.

Один із чиновників зазначив, що Макрон і Зеленський донесли до Трампа, що Путін у 2024 році значно відрізняється від того, з яким обраний президент США взаємодіяв у 2017 році, перебуваючи в Білому домі.

Він також додав, що як аргумент для більш жорсткого підходу до Москви у майбутніх мирних переговорах навели стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію.

Як повідомлялося, у Парижі 7 грудня відбулася зустріч Зеленського, Трампа та Макрона перед церемонієй відкриття Нотр-Даму— зустріч тривала 35 хвилин.

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