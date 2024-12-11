Трамп на встрече с Зеленским говорил о немедленном прекращении огня, а Зеленский – о гарантиях безопасности – новые детали встречи

Дональд Трамп считает, что нужно как можно быстрее добиться прекращения огня и начать переговоры по завершению войны в Украине.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Владимир Зеленский во время своей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже акцентировал внимание на необходимости гарантий безопасности для Украины в любом переговорном процессе по завершению войны. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, разговор между Зеленским, Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном не содержал конкретных деталей по поводу возможного видения мирного урегулирования.

В то же время Трамп повторил слова о том, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.

Издание акцентирует, что ни Трамп, ни приближенные к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, пока не дают четкого ответа на то, как именно они видят окончание войны.

"Некоторые ключевые моменты были упомянуты во время встречи – например, было сказано, что мир нуждается в гарантиях, потому что одного лишь прекращения огня недостаточно, Путин может нарушить его снова, как он это делал раньше, без надлежащих гарантий", - пишет Reuters.

Несколько чиновников, приближенных к Трампу, заявили, что он направляет свои встречи на построение личных отношений, которые являются ключевыми для его дипломатической деятельности, и что он в конце концов будет принимать решение о дальнейших действиях.

Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины, и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами, пишет издание.

Один из чиновников отметил, что Макрон и Зеленский донесли Трампу, что Путин в 2024 году значительно отличается от того, с которым избранный президент США взаимодействовал в 2017 году, находясь в Белом доме.

Он также добавил, что в качестве аргумента для более жесткого подхода к Москве в предстоящих мирных переговорах привели стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, постигшая его близкого союзника Россию.

Как сообщалось, в Париже 7 декабря состоялась встреча Зеленского, Трампа и Макрона перед церемонией открытия Нотр-Даама - встреча ​​длилась 35 минут.

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