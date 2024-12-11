Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп на встрече с Зеленским говорил о немедленном прекращении огня, а Зеленский – о гарантиях безопасности – новые детали встречи

10:48, 11 декабря 2024
Дональд Трамп считает, что нужно как можно быстрее добиться прекращения огня и начать переговоры по завершению войны в Украине.
Трамп на встрече с Зеленским говорил о немедленном прекращении огня, а Зеленский – о гарантиях безопасности – новые детали встречи
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время своей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже акцентировал внимание на необходимости гарантий безопасности для Украины в любом переговорном процессе по завершению войны. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, разговор между Зеленским, Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном не содержал конкретных деталей по поводу возможного видения мирного урегулирования.

В то же время Трамп повторил слова о том, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.

Издание акцентирует, что ни Трамп, ни приближенные к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, пока не дают четкого ответа на то, как именно они видят окончание войны. 

"Некоторые ключевые моменты были упомянуты во время встречи – например, было сказано, что мир нуждается в гарантиях, потому что одного лишь прекращения огня недостаточно, Путин может нарушить его снова, как он это делал раньше, без надлежащих гарантий", - пишет Reuters.

Несколько чиновников, приближенных к Трампу, заявили, что он направляет свои встречи на построение личных отношений, которые являются ключевыми для его дипломатической деятельности, и что он в конце концов будет принимать решение о дальнейших действиях.

Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины, и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами, пишет издание.

Один из чиновников отметил, что Макрон и Зеленский донесли Трампу, что Путин в 2024 году значительно отличается от того, с которым избранный президент США взаимодействовал в 2017 году, находясь в Белом доме.

Он также добавил, что в качестве аргумента для более жесткого подхода к Москве в предстоящих мирных переговорах привели стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, постигшая его близкого союзника Россию.

Как сообщалось, в Париже 7 декабря состоялась встреча Зеленского, Трампа и Макрона перед церемонией открытия Нотр-Даама - встреча ​​длилась 35 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина Дональд Трамп война Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК внесут изменения об открытии правоохранителями почтовых отправлений – законопроект

Руководителей и работников оператора почтовой связи обяжут обеспечить условия для проведения негласного следственного действия и не разглашать факт ее проведения или полученную информацию.

Банки через сервис Дия планируют получать данные о доходе клиента и судебных делах – что предусматривает подписанный меморандум

Без подтвержденных законных доходов операции в банке станут проблемой как для граждан, так и для ФЛП и самозанятых лиц.

Надежды, что Служба дисциплинарных инспекторов успешно заработает через месяц, два или три, нет – председатель Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что большинство назначенных на свои должности дисциплинарных инспекторов пока неспособны эффективно выполнять свои обязанности – нужно время на их подготовку.

Верховный Суд объяснил, когда на прокурора не распространяются процессуальные права и обязанности участника дела

Как отметил Верховный Суд, при решении вопроса о возобновлении срока на апелляционное обжалование апелляционному суду следует принимать во внимание исполнение прокурором требований конституционного, а не процессуального представительства прокурором интересов государства.

Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – банки подписали меморандум

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду