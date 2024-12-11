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Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — Сергей Марченко

10:44, 11 декабря 2024
По словам Сергея Марченко, без помощи США страна сможет держать оборону, по крайней мере, до середины следующего года.
Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — Сергей Марченко
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Без помощи от США Украина сможет воевать по крайней мере в течение первой половины 2025 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью El Pais.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если США перестанут оказывать помощь Украине, министр заявил, что это может стать серьезным вызовом для Украины.

«Что мы должны сделать, чтобы справиться с этим вызовом? Мы должны планировать создание необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и Европы», - сказал Марченко.

Чиновник подчеркнул, что отношение может изменяться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью Украина должна «правильно использовать время и способна вести переговоры с новой администрацией».

«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы оказывать сопротивление, по крайней мере, до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году», – сказал глава Минфина.

«Это означает, что, по крайней мере, на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, согласно которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

«Судебно-юридическая газета» подробно писала об основных условиях получения 20 млрд от США.

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США Украина война Сергей Марченко

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