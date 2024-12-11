Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года — Сергей Марченко

По словам Сергея Марченко, без помощи США страна сможет держать оборону, по крайней мере, до середины следующего года.

Без помощи от США Украина сможет воевать по крайней мере в течение первой половины 2025 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью El Pais.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если США перестанут оказывать помощь Украине, министр заявил, что это может стать серьезным вызовом для Украины.

«Что мы должны сделать, чтобы справиться с этим вызовом? Мы должны планировать создание необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и Европы», - сказал Марченко.

Чиновник подчеркнул, что отношение может изменяться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью Украина должна «правильно использовать время и способна вести переговоры с новой администрацией».

«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы оказывать сопротивление, по крайней мере, до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году», – сказал глава Минфина.

«Это означает, что, по крайней мере, на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит в $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, согласно которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

«Судебно-юридическая газета» подробно писала об основных условиях получения 20 млрд от США.

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