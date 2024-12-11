Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року — Сергій Марченко

За словами Сергія Марченка, без допомоги США країна зможе тримати оборону принаймні до середини наступного року.

Без допомоги від США Україна зможе воювати принаймні протягом першої половини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais.

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо США припинять надавати допомогу Україні, міністр заявив, що це може стати серйозним викликом для України.

«Що ми повинні зробити, щоб впоратися з цим викликом? Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України - побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи», - сказав Марченко.

Посадовець наголосив, що ставлення може змінюватися і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю Україна має «правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією».

«Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році», - сказав глава Мінфіну.

«Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими ключовими союзниками в США», - додав міністр.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.

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