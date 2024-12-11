Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року — Сергій Марченко

Без допомоги від США Україна зможе воювати принаймні протягом першої половини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais.
Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо США припинять надавати допомогу Україні, міністр заявив, що це може стати серйозним викликом для України.
«Що ми повинні зробити, щоб впоратися з цим викликом? Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України - побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи», - сказав Марченко.
Посадовець наголосив, що ставлення може змінюватися і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю Україна має «правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією».
«Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році», - сказав глава Мінфіну.
«Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими ключовими союзниками в США», - додав міністр.
Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).
В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.
«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.
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