У Святошинському районі Києва скасували право власності на «будинок-привид»

У Києві суд скасував реєстрацію вигаданого будинку та захистив комунальну землю.

Святошинський районний суд Києва задовольнив позов прокуратури та скасував реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок. Також анульовано державну реєстрацію земельної ділянки в кадастрі, на якій ця «нерухомість» нібито розташована. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що технічний паспорт на вигаданий будинок був виготовлений з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою площею 1000 кв. м. Прокурори довели, що будівля ніколи не існувала, використовуючи ретроспективні супутникові знімки, отримані за сприяння Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

Завдяки оперативним діям прокуратури вдалося запобігти незаконній передачі комунальної землі у власність аферистів без конкурентних процедур.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.