Апеляційний суд підтвердив довічний вирок строковику, який розстріляв колег у Дніпрі

Суд залишив чинним вирок строковику за розстріл п'ятьох людей на заводі «Південмаш».

Фото: ДБР

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок Красногвардійського районного суду, який у квітні 2024 року засудив строковика до довічного позбавлення волі за стрілянину на заводі «Південмаш» у січні 2022 року. Про це повідомили в ДБР.

Унаслідок нападу загинули п’ятеро осіб, серед них одна цивільна, ще п’ятеро отримали поранення. Під час судового засідання обвинувачений визнав провину, розкаявся та вибачився перед родинами загиблих.

Слідство встановило, що причиною трагедії стали конфлікти строковика з іншими військовослужбовцями. Після чергової сварки він взяв зброю та відкрив вогонь у кімнаті зберігання зброї. З місця злочину чоловік втік, прихопивши автомат і 200 набоїв, але був затриманий у місті Підгороднє за кілька годин.

Експертиза підтвердила, що підозрюваний діяв свідомо та не мав психічних розладів. Його визнали винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких:

незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263);

порушення статутних правил із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406);

дезертирство (ч. 3 ст. 408);

викрадення зброї в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410);

порушення правил вартової служби (ч. 2 ст. 418);

умисне вбивство та замах на вбивство (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115).

Крім довічного ув’язнення, засуджений зобов’язаний відшкодувати моральну та матеріальну шкоду родичам загиблих.

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