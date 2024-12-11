Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор срочнику, который расстрелял коллег в Днепре

Суд оставил в силе приговор срочнику за расстрел пяти человек на заводе «Южмаш».

Фото: ГБР

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор Красногвардейского районного суда, который в апреле 2024 года приговорил срочника к пожизненному лишению свободы за стрельбу на заводе «Южмаш» в январе 2022 года. Об этом сообщили в ГБР.

В результате нападения погибли пять человек, среди них один гражданский, еще пять получили ранения. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и извинился перед семьями погибших.

Следствие установило, что причиной трагедии стали конфликты срочника с другими военнослужащими. После очередной ссоры он взял оружие и открыл огонь в комнате хранения оружия. С места преступления мужчина скрылся, прихватив автомат и 200 патронов, но был задержан в городе Подгороднее через несколько часов.

Экспертиза подтвердила, что подозреваемый действовал сознательно и не имел психических расстройств. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:

незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263);

нарушение уставных правил с применением оружия (ч. 3 ст. 406);

дезертирство (ч. 3 ст. 408);

похищение оружия в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410);

нарушение правил караульной службы (ч. 2 ст. 418);

умышленное убийство и покушение на убийство (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115).

Кроме пожизненного заключения, осужденный обязан возместить моральный и материальный ущерб родственникам погибших.

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