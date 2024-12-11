Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор срочнику, который расстрелял коллег в Днепре

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор Красногвардейского районного суда, который в апреле 2024 года приговорил срочника к пожизненному лишению свободы за стрельбу на заводе «Южмаш» в январе 2022 года. Об этом сообщили в ГБР.
В результате нападения погибли пять человек, среди них один гражданский, еще пять получили ранения. Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и извинился перед семьями погибших.
Следствие установило, что причиной трагедии стали конфликты срочника с другими военнослужащими. После очередной ссоры он взял оружие и открыл огонь в комнате хранения оружия. С места преступления мужчина скрылся, прихватив автомат и 200 патронов, но был задержан в городе Подгороднее через несколько часов.
Экспертиза подтвердила, что подозреваемый действовал сознательно и не имел психических расстройств. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:
Кроме пожизненного заключения, осужденный обязан возместить моральный и материальный ущерб родственникам погибших.
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