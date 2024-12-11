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В Святошинском районе Киева отменили право собственности на «дом-призрак»

12:02, 11 декабря 2024
В Киеве суд отменил регистрацию вымышленного дома и защитил коммунальную землю.
В Святошинском районе Киева отменили право собственности на «дом-призрак»
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Святошинский районный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и отменил регистрацию права собственности на несуществующий жилой дом. Также аннулирована государственная регистрация земельного участка в кадастре, на котором эта «недвижимость» якобы расположена. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Расследование установило, что технический паспорт на вымышленный дом был изготовлен с целью дальнейшего завладения земельным участком площадью 1000 кв. м. Прокуроры доказали, что здание никогда не существовало, используя ретроспективные спутниковые снимки, полученные при содействии Национального центра управления и испытаний космических средств.

Благодаря оперативным действиям прокуратуры удалось предотвратить незаконную передачу коммунальной земли в собственность аферистов без конкурентных процедур.

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суд Киев дом

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