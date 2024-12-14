Практика судів
  1. Суспільство

В Україні 14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

09:37, 14 грудня 2024
Що відзначають 14 грудня та які пам’ятні події сталися цього дня.
В Україні 14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 14 грудня відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

Цей день встановлений указом президента 2006 року, щоб вшанувати мужність, самовідданість і героїзм людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця дата обрана не випадково.

Саме цього дня 1986 року було офіційно завершено будівництво об'єкта "Укриття" – саркофага, який накрив зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. 

Чорнобильська катастрофа 1986 року вважається наймасштабнішою і найвідомішою серед подібних техногенних аварій у світі. В

Зазначимо, що 14 грудня також відзначають Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Умовно-безкоштовні програми (freeware) – це програмне забезпечення, яке можна завантажувати та використовувати безкоштовно, але з певними обмеженнями або за умов дотримання певних правил.

А ще 14 грудня Всесвітній день мавп. Свято має на меті привернути увагу до їхнього значення в екосистемах, а також до проблем, пов’язаних із захистом цих тварин. 

Пам’ятні події:

  • 1918 рік — гетьман Павло Скоропадський зрікається влади на користь Директорії УНР;
  • 1935 рік — прем'єрою оперети Й. Штрауса "Кажан" у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкривається Київський театр оперети;
  • 1949 рік — Єрусалим проголошують столицею Ізраїлю;
  • 1950 рік — засновують Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
  • 1955 рік — членами ООН стають Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;
  • 1960 рік — у Парижі підписують Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);
  • 1962 рік — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стає першим апаратом, який долетів до Венери;
  • 2004 рік — на півдні Франції відкривають найвищий міст-віадук Мійо;
  • 2009 рік — в центрі Стокгольма відбувається запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;
  • 2012 рік — стається стрілянина у Сенді-Гук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збирається скасувати зупинку перебігу строку для звернення до суду у цивільних справах, що була введена у січні 2024 року

У січні 2024 року до Цивільного кодексу внесли норму про зупинення перебігу позовної давності, а тепер її збираються скасувати.

Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект про три види доплат суддям, але є нюанс

У ГНЕУ Верховної Ради зауважили, що через нереалістичність затверджених в 2020 році показників середнього часу для розгляду справ, як, наприклад, всього 9 год на розгляд цілої кримінальної справи, норма про спеціальну доплату за навантаження може виявитися недієвою.

Дії ВККС у питаннях припинення безстрокових відряджень суддів створюють загрозу для здійснення правосуддя – Рада суддів

Рада суддів України звернула увагу, що рішення ВККС стосовно припинення безстрокового відрядження судді, який розглядає резонансну справу, створює чимало проблем як для суддів, так і для учасників судових процесів.

Вперше в історії судової влади діючі судді будуть змагатися за вакантні посади з кандидатами на посади суддів

Однак діючі судді ще мають вдало скласти кваліфікаційний іспит.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду