В Україні 14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Що відзначають 14 грудня та які пам’ятні події сталися цього дня.

В Україні 14 грудня відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Цей день встановлений указом президента 2006 року, щоб вшанувати мужність, самовідданість і героїзм людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця дата обрана не випадково.

Саме цього дня 1986 року було офіційно завершено будівництво об'єкта "Укриття" – саркофага, який накрив зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Чорнобильська катастрофа 1986 року вважається наймасштабнішою і найвідомішою серед подібних техногенних аварій у світі. В

Зазначимо, що 14 грудня також відзначають Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Умовно-безкоштовні програми (freeware) – це програмне забезпечення, яке можна завантажувати та використовувати безкоштовно, але з певними обмеженнями або за умов дотримання певних правил.

А ще 14 грудня Всесвітній день мавп. Свято має на меті привернути увагу до їхнього значення в екосистемах, а також до проблем, пов’язаних із захистом цих тварин.

Пам’ятні події:

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський зрікається влади на користь Директорії УНР;

1935 рік — прем'єрою оперети Й. Штрауса "Кажан" у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкривається Київський театр оперети;

1949 рік — Єрусалим проголошують столицею Ізраїлю;

1950 рік — засновують Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 рік — членами ООН стають Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;

1960 рік — у Парижі підписують Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

1962 рік — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стає першим апаратом, який долетів до Венери;

2004 рік — на півдні Франції відкривають найвищий міст-віадук Мійо;

2009 рік — в центрі Стокгольма відбувається запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;

2012 рік — стається стрілянина у Сенді-Гук.

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