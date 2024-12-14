В Україні 14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

В Україні 14 грудня відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Цей день встановлений указом президента 2006 року, щоб вшанувати мужність, самовідданість і героїзм людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця дата обрана не випадково.
Саме цього дня 1986 року було офіційно завершено будівництво об'єкта "Укриття" – саркофага, який накрив зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.
Чорнобильська катастрофа 1986 року вважається наймасштабнішою і найвідомішою серед подібних техногенних аварій у світі. В
Зазначимо, що 14 грудня також відзначають Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Умовно-безкоштовні програми (freeware) – це програмне забезпечення, яке можна завантажувати та використовувати безкоштовно, але з певними обмеженнями або за умов дотримання певних правил.
А ще 14 грудня Всесвітній день мавп. Свято має на меті привернути увагу до їхнього значення в екосистемах, а також до проблем, пов’язаних із захистом цих тварин.
Пам’ятні події:
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