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В Украине 14 декабря чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

09:37, 14 декабря 2024
Что отмечают 14 декабря и какие памятные события произошли в этот день.
В Украине 14 декабря чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
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В Украине 14 декабря отмечают День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Этот день установлен указом президента 2006 года, чтобы почтить мужество, самоотверженность и героизм людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта дата выбрана не случайно.

Именно в этот день 1986 года было официально завершено строительство объекта "Укрытие" – саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Чернобыльская катастрофа 1986 года считается самой масштабной и известной среди подобных техногенных аварий в мире. В

Отметим, что 14 декабря также отмечается Международный день условно-бесплатных программ. Условно-бесплатные программы (freeware) – это программное обеспечение, которое можно загружать и использовать бесплатно, но с определенными ограничениями или при соблюдении определенных правил.

А еще 14 декабря Всемирный день обезьян. Цель праздника – привлечь внимание к их значению в экосистемах, а также к проблемам, связанным с защитой этих животных.

Памятные события:

  • 1918 год — гетман Павел Скоропадский отрекается от власти в пользу Директории УНР;
  • 1935 год — премьерой оперетты Й.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открывается Киевский театр оперетты;
  • 1949 год — Иерусалим провозглашают столицей Израиля;
  • 1950 год — учреждают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;
  • 1955 год — членами ООН становятся Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания;
  • 1960 год — в Париже подписывают Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
  • 1962 год — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" становится первым аппаратом, долетевшим до Венеры;
  • 2004 год — на юге Франции открывают самый высокий мост-виадук Мийо;
  • 2009 год — в центре Стокгольма происходит запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution;
  • 2012 год — происходит стрельба в Сэнди-Гук.

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