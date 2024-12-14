В Украине 14 декабря чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Что отмечают 14 декабря и какие памятные события произошли в этот день.

В Украине 14 декабря отмечают День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Этот день установлен указом президента 2006 года, чтобы почтить мужество, самоотверженность и героизм людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта дата выбрана не случайно.

Именно в этот день 1986 года было официально завершено строительство объекта "Укрытие" – саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Чернобыльская катастрофа 1986 года считается самой масштабной и известной среди подобных техногенных аварий в мире. В

Отметим, что 14 декабря также отмечается Международный день условно-бесплатных программ. Условно-бесплатные программы (freeware) – это программное обеспечение, которое можно загружать и использовать бесплатно, но с определенными ограничениями или при соблюдении определенных правил.

А еще 14 декабря Всемирный день обезьян. Цель праздника – привлечь внимание к их значению в экосистемах, а также к проблемам, связанным с защитой этих животных.

Памятные события:

1918 год — гетман Павел Скоропадский отрекается от власти в пользу Директории УНР;

1935 год — премьерой оперетты Й.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открывается Киевский театр оперетты;

1949 год — Иерусалим провозглашают столицей Израиля;

1950 год — учреждают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

1955 год — членами ООН становятся Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания;

1960 год — в Париже подписывают Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

1962 год — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" становится первым аппаратом, долетевшим до Венеры;

2004 год — на юге Франции открывают самый высокий мост-виадук Мийо;

2009 год — в центре Стокгольма происходит запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution;

2012 год — происходит стрельба в Сэнди-Гук.

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