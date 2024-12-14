В Украине 14 декабря чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

В Украине 14 декабря отмечают День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Этот день установлен указом президента 2006 года, чтобы почтить мужество, самоотверженность и героизм людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта дата выбрана не случайно.
Именно в этот день 1986 года было официально завершено строительство объекта "Укрытие" – саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.
Чернобыльская катастрофа 1986 года считается самой масштабной и известной среди подобных техногенных аварий в мире. В
Отметим, что 14 декабря также отмечается Международный день условно-бесплатных программ. Условно-бесплатные программы (freeware) – это программное обеспечение, которое можно загружать и использовать бесплатно, но с определенными ограничениями или при соблюдении определенных правил.
А еще 14 декабря Всемирный день обезьян. Цель праздника – привлечь внимание к их значению в экосистемах, а также к проблемам, связанным с защитой этих животных.
Памятные события:
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