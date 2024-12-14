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Генсек НАТО Рютте выступил против публичного обсуждения будущего мирного соглашения между Украиной и Россией

09:18, 14 декабря 2024
Марк Рютте считает, что не нужно раскрывать детали того, что могло бы стать «сильным соглашением» для Украины.
Генсек НАТО Рютте выступил против публичного обсуждения будущего мирного соглашения между Украиной и Россией
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что публичное обсуждение деталей предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией может быть вредным, поскольку это позволит Путину получить информацию. Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, не нужно раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины, поскольку такие обсуждения делают Путина более осведомленным, чем это нужно.

"Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Делаем это чуть-чуть за закрытой дверью, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать", - сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран "непоколебима".

На фоне опасений по поводу уменьшения поставок оружия Украине от Соединенных Штатов Рютте говорит, что работа с будущей администрацией продолжается.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский во время своей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже акцентировал внимание на необходимости гарантий безопасности для Украины в любом переговорном процессе по завершению войны.

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россия НАТО Украина война Марк Рютте

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