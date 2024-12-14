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Швейцария готовится запретить нацистскую символику из-за всплеска антисемитизма

08:57, 14 декабря 2024
Предлагается штрафовать тех, кто нарушит закон.
Швейцария готовится запретить нацистскую символику из-за всплеска антисемитизма
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Правительство Швейцарии планирует запретить нацистскую символику в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

Заявление прозвучало "на фоне роста антисемитских инцидентов".

В законопроекте предлагается немедленно запретить "использование нацистской символики в общественных местах" и наложить штраф в размере около 200 швейцарских франков на любого, кто нарушит закон.

В Уголовный кодекс Швейцарии будут внесены поправки, предусматривающие наказание любого, кто использует "расистский, экстремистский, нацистский символ или символ, пропагандирующий насилие, в целях пропаганды идеологии, которую он представляет".

Под запретом окажутся не только предметы, но и жесты, а также приветствия, имеющие отношение к нацистской идеологии.

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Швейцария

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