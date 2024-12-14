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Макрон вынесет на обсуждение на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине

08:40, 14 декабря 2024
Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите лидеров ЕС поднимет вопрос размещения миротворческой миссии в Украине.
Макрон вынесет на обсуждение на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине
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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить на саммите лидеров ЕС, который состоится 18-19 декабря, возможность размещения миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня и достижения мирных договоренностей между Украиной и Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, многие дипломаты заявляют, что такая дискуссия преждевременна. В то же время вопрос миротворческой миссии в Украине приобретает актуальность из-за прихода к власти в США Дональда Трампа и все более частых дискуссий в медиа на эту тему.

Два дипломата-собеседника издания отметили, что так в ЕС хотят подготовиться к предстоящему разговору с Трампом на тему войны в Украине, чтобы обеспечить присутствие блока в мирных переговорах.

В то же время, по их словам, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Напомним, Италия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением президента Франции об отправке части войск, пока Украина не находится в НАТО.

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рф ЕС Украина война Эмманюэль Макрон

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