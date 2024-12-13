Италия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине, — министр обороны Крозетто

В МИД Италии добавили, что сначала необходимо добиться завершения войны.

Италия согласилась участвовать в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает агентство Ansa.

По словам министра, участие итальянских миротворцев также возможно и на Ближнем Востоке.

«Я надеюсь поскорее поговорить о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в секторе Газы и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль – роль, в которой мы всегда отличались как нация», – отметил Крозетто после саммита министров обороны нескольких европейских и североафриканских государств в Мадриде.

В то же время глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни вскоре после этого заявил, что говорить об отправке миротворцев на Украину сейчас преждевременно. По его словам, сначала необходимо добиться завершения войны.

Добавим, что Макрон и Туск обсудят возможное размещение миротворцев в Украине.

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