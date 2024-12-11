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Макрон і Туск обговорять можливе розміщення миротворців в Україні — Politico

19:43, 11 грудня 2024
Дві країни розглядають потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн.
Макрон і Туск обговорять можливе розміщення миротворців в Україні — Politico
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Президент Франції Еммануель Макрон обговорить із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві питання розміщення миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломата ЄС та французького посадовця.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлення польської газети Rzeczpospolita про те, що дві країни обговорюють потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн, дипломат ЄС сказав: «Це правда».

Дипломат не уточнив, з яких саме країн могли би прибути військові у разі направлення такої миротворчої місії. Обидва посадовці коментували тему на умовах анонімності.

Як вказує Politico, проте високопоставлений польський посадовець заявив, що вони були здивовані пропозицією Макрона, що з'явилася.

«Це не та формула, яка дала б нам змогу ухвалити таке рішення», - сказав посадовець, додавши, що миротворчі місії мають вирішуватися в рамках ООН або Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а не під час двосторонньої дискусії з французьким президентом.

Пропозиція щодо миротворчого контингенту відрізняється від попередньої ідеї Макрона відправити військових інструкторів в Україну під час війни, яка все ще триває.

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Польща військові Україна війна Франція Емманюель Макрон

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