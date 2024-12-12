В Україні оголосили відбір серед юристів на 1800 вакансій суддів – які документи та коли подавати

Юристи, які хочуть стати суддями, повинні зібрати пакет документів і подати його ВККС до 30 березня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфкомісія суддів 11 грудня оголосила про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Всього добір оголошено на 1800 вакансій.

Втім, як ми писали, перелік вакансій в судах, які планується заповнити, ВККС заздалегідь оприлюднювати не планує. Його продемонструють лише напередодні конкурсу, який відбудеться вже після завершення добору і формування фінального списку претендентів на посади суддів.

Хто може стати суддею

Нагадаємо, що відповідно до статті 69 закону про судоустрій, на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 років та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Вищою юридичною освітою є вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку.

Стажем професійної діяльності у сфері права є стаж професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти.

Кандидат на посаду судді відповідає критерію компетентності, якщо він володіє знаннями у сфері права та вміє їх застосовувати, має навички юридичного письма та правничої аргументації, когнітивні здібності.

Кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу.

Коли та які документи подавати

Отже, відповідно до оголошення ВККС, строк подання заяви та документів для участі у доборі – з 1 березня 2025 року до 30 березня 2025 року включно.

Заяву та документи для участі в доборі потрібно буде подати в електронній формі через офіційний вебсайт ВККС (ksk.vkksu.gov.ua) шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження електронних документів або сканованих копій документів у вигляді файлів.

У визначений ВККС строк особа, яка виявила намір стати суддею, може звернутися лише з однією заявою про участь у доборі. Повторне звернення особи із заявою про участь у доборі не допускається.

Заяву про участь у доборі, анкету кандидата на посаду судді, мотиваційний лист та згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата для оцінки його готовності до роботи на посаді судді особа надає шляхом проставлення позначок та/або заповнення спеціальної форми (шаблонів) відповідних документів. Заяву та документи, які подаються для участі в доборі, особа підписує кваліфікованим електронним підписом (КЕП), чим засвідчує їх достовірність.

Для участі у доборі необхідно подати:

Заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Анкету кандидата на посаду судді.

Мотиваційний лист кандидата на посаду судді шляхом заповнення відповідної форми на сайті ВККС.

Декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді.

Декларацію доброчесності кандидата на посаду судді.

Копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копію документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні.

Копії документів про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності). Особа також може надати копію диплома про здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права.

Документами, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, може бути трудова книжка, послужний список, посадова інструкція або інші документи щодо відповідної діяльності особи. Такі документи мають містити копії всіх заповнених сторінок.

Для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката або стажу наукової роботи може бути надано копії документів, визначених Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженим рішенням ВККС від 2 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24).

Документи необхідно подавати за період роботи, яким особа підтверджує стаж професійної діяльності у сфері права.

Документи встановленої форми з медичних установ про проходження психіатричних та наркологічних оглядів.

Письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата на посаду судді з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді.

Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону «Про запобігання корупції».

Додатковими документами, що необхідні для проведення спеціальної перевірки та подаються разом зі згодою на проведення спеціальної перевірки, є:

Автобіографія на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Копія військово-облікового документа (усіх заповнених сторінок, за наявності).

Довідка про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складена за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

Заява, передбачена ч. 1 статті 6 Закону «Про очищення влади».

Копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається відповідно до статті 45 Закону «Про запобігання корупції» та повинна охоплювати період року, що передує року подання особою заяви та документів, а саме 2024 рік. До ВККС може бути подано щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (особами, які зобов’язані подавати таку декларацію відповідно до Закону «Про запобігання корупції»), або декларацію кандидата на посаду судді.

До Комісії подається роздрукована копія декларації, яку подано через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та яка містить інформацію з обмеженим доступом (що не відображається у відкритому доступі).

Посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, подається через офіційний вебсайт Комісії (ksk.vkksu.gov.ua) шляхом заповнення відповідної форми.

У разі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, або якщо кандидат належить до категорії суб’єктів декларування, чиї декларації у відкритому доступі не відображаються, посилання на відповідну сторінку не надається.

Копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Для підтвердження відповідного рівня володіння державною мовою необхідно подати витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Також подається посилання на сертифікат на сторінці Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою через офіційний ВККС шляхом заповнення відповідної форми.

Інші документи, що підтверджують відповідність особи вимогам, передбаченим статтею 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Такими документами є:

Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Такий документ має бути отримано не раніше 1 березня 2025 року.

Рекомендації, що характеризують кандидата на посаду судді та свідчать про його відповідність вимогам статті 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів» (за наявності).

Автор: Наталя Мамченко

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