Макрон и Туск обсудят возможное размещение миротворцев в Украине — Politico

Две страны рассматривают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, которая будет состоять из войск из других стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве вопрос размещения миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата ЕС и французского чиновника.

Отвечая на вопрос по поводу сообщения польской газеты Rzeczpospolita о том, что две страны обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, состоящую из войск из других стран, дипломат ЕС сказал: «Это правда».

Дипломат не уточнил, из каких стран могли бы прибыть военные в случае направления такой миротворческой миссии. Оба чиновника комментировали тему на условиях анонимности.

Как указывает Politico, однако высокопоставленное польское чиновник заявил, что они были удивлены появившимся предложением Макрона.

«Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение», - сказал чиновник, добавив, что миротворческие миссии должны решаться в рамках ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не во время двусторонней дискуссии с французским президентом.

Предложение о миротворческом контингенте отличается от предыдущей идеи Макрона отправить военных инструкторов в Украину во время все еще продолжающейся войны.

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