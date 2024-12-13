Італія готова брати участь у миротворчій місії в Україні, — міністр оборони Крозетто

У МЗС Італії додали, що спочатку необхідно досягти завершення війни.

Італія зголосилася брати участь у миротворчій місії в Україні. Про це поідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає агентство Ansa.

За словами міністра, участь італійських миротворців також можлива і на Близькому Сході.

«Я сподіваюся якнайшвидше поговорити про мир, про миротворчу місію в Україні, а також у секторі Ґази та Лівані. Ми готові зіграти цю роль — роль, у якій ми завжди вирізнялися як нація», — зазначив Крозетто після саміту міністрів оборони кількох європейських і північноафриканських держав у Мадриді.

Водночас глава МЗС і віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні незабаром після цього заявив, що говорити про відправлення миротворців на Україну зараз передчасно. За його словами, спочатку необхідно досягти завершення війни.

Додамо, що Макрон і Туск обговорять можливе розміщення миротворців в Україні.

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