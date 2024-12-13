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Протести у Грузії — США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців

13:58, 13 грудня 2024
У санкційному списку є близько 20 осіб.
Протести у Грузії — США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців
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Сполучені Штати запровадили візові обмеження проти відповідальних за підрив демократії в Грузії. Йдеться про розгони мітингів. Про це оголосив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер.

У списку — близько двадцяти осіб, зокрема ті, що обіймають посади міністрів уряду та парламенту, співробітники правоохоронних органів і органів безпеки, а також приватні особи.

"Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти громадян Грузії, включаючи протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів", – зазначили у Держдепі.

США прагнуть забезпечити, щоб на вищих посадових осіб, відповідальних за підрив демократії або причетних до неї, діяли візові обмеження.

Міллер також анонсував підготовку додаткових заходів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії.

Він нагадав, що на сьогодні США запровадили санкції проти понад 100 осіб, пов’язаних із Грузинською мрією, та членів їхніх сімей.

Як відомо, 26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, під час яких перемогу здобула "Грузинська мрія". 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Зазначимо, увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС.

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США санкції Грузія

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