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Протесты в Грузии — США ввели визовые ограничения для грузинских министров и правоохранителей

13:58, 13 декабря 2024
В санкционном списке около 20 человек.
Протесты в Грузии — США ввели визовые ограничения для грузинских министров и правоохранителей
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Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против ответственных за подрыв демократии в Грузии. Речь идет о разгонах митингов. Об этом объявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер.

В списке — около двадцати человек, в том числе занимающие должности министров правительства и парламента, сотрудники правоохранительных органов и органов безопасности, а также частные лица.

"Соединенные Штаты решительно осуждают постоянное, жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" против граждан Грузии, включая протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей", - отметили в Госдепе.

США стремятся обеспечить, чтобы на высших должностных лиц, ответственных за подрыв демократии или причастных к ней, действовали визовые ограничения.

Миллер также анонсировал подготовку дополнительных мер, чтобы привлечь к ответственности подрывающих демократию в Грузии.

Он напомнил, что на сегодняшний день США ввели санкции против более 100 человек, связанных с Грузинской мечтой, и членов их семей.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Отметим, у вечером 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. 

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США санкции Грузия

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