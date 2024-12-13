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Украина пока недостаточно сильна, чтобы начинать какие-то переговоры с РФ – Ермак

14:12, 13 декабря 2024
Руководитель ОП отметил, что Украина должна идти на потенциальные будущие переговоры в уверенной, сильной позиции, когда сможет вести их «на равных».
Украина пока недостаточно сильна, чтобы начинать какие-то переговоры с РФ – Ермак
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока Украина не готова начинать какие-либо переговоры с Россией, поскольку не хватает оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности. Об этом он сказал в интервью Общественному.

Руководитель ОП отметил, что Украина должна идти на потенциальные будущие переговоры в уверенной, сильной позиции, когда сможет вести их «на равных».

«Все, что до сих пор звучало из Кремля – это ультиматумы», – подчеркнул он.

На вопрос, достаточно ли Украина уже сильна для таких переговоров, он ответил: «Сегодня еще нет».

«Нам не хватает оружия. Нам не хватает статуса, о котором мы говорим – что нам очень нужно приглашение в НАТО. И понимание четких гарантий, которые бы обезопасили нас, чтобы мы были уверены, что это никогда не повторится и Путин не вернется через 2-3 года. Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину», – сказал Андрей Ермак.

Ермак отметил, что для Президента Владимира Зеленского «неприемлем язык ультиматумов» и при нем «не будет никаких новых "Минсков"» и «нормандских форматов».

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к выборам после установления справедливого мира.

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война офис президента Андрей Ермак

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