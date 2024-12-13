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Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения

13:58, 13 декабря 2024
Помощник судьи решил не начинать карьеру в Службе дисциплинарных инспекторов.
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения
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Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия Александр Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Интересно, что соответствующее заявление Александр Сухомлин направил в ВСП через две недели после своего назначения на должность дисциплинарного инспектора.

Таким образом, если заявление Александра Сухомлина 19 декабря будет удовлетворено Советом правосудия, то в составе Службы дисциплинарных инспекторов останется 20 инспекторов из 24 согласно штатному расписанию.

Отметим, что Александр Сухомлин работает помощником судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Сергея Могила.

Напомним, что 28 ноября ВСП назначил на должности дисциплинарных инспекторов СДИ 21 победителя соответствующего конкурса.

Служба дисциплинарных инспекторов начинает свою деятельность 23 декабря 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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