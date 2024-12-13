Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів вирішив звільнитися через два тижні після призначення

Помічник судді вирішив не розпочинати кар’єру в Службі дисциплінарних інспекторів.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Олександр Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Цікаво, що відповідну заяву Олександр Сухомлин надіслав до ВРП через два тижні після свого призначення на посаду дисциплінарного інспектора.

Відтак, якщо заява Олександра Сухомлина 19 грудня буде задоволена Радою правосуддя, у складі Служби дисциплінарних інспекторів залишиться 20 інспекторів з 24 згідно до штатного розпису.

Зазначимо, що Олександр Сухомлин працює помічником судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Сергія Могила.

Нагадаємо, що 28 листопада ВРП призначила на посади дисциплінарних інспекторів СДІ 21 переможця відповідного конкурсу.

Служба дисциплінарних інспекторів розпочинає свою діяльність 23 грудня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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