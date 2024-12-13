Кабмін надав право дезертирам, які повернулися на службу, ініціювати своє переміщення між військовими частинами

Уряд виключив обмеження щодо переміщення військовослужбовців, які проходять службу у частині менше 6 місяців по відношенню до військовослужбовців, що вперше вчинили СЗЧ або дезертирували.

Дезертири чи військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, матимуть право ініціювати своє переміщення між військовими частинами.

Так, Кабмін 13 грудня вніс зміни до постанови від 12 листопада 2024 року №1291 «Про реалізацію експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил за їх ініціативою».

А саме, цими змінами до Порядку Уряд встановив виключення з загального обмеження щодо переміщення військовослужбовців, які проходять військову службу у військовій частині менше шести місяців по відношенню до військовослужбовців, що вперше самовільно залишили військові частини чи місце проходження служби або дезертирували.

Втім, вони зможуть ініціювати таке переміщення за умови підтвердження наміру повернутися для продовження проходження військової служби або військова служба яких була продовжена після їх добровільного прибуття до визначених військових частин.

Передбачено, що переміщення військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу між військовими частинами за їх ініціативою буде здійснюватися за розпорядженням начальника Генерального штабу ЗСУ, форма якого визначається Генеральним штабом.

Також затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців Національної гвардії за їх ініціативою.

Нагадаємо, військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Відповідний закон №4087-ІХ 28 листопада підписав Президент Володимир Зеленський.

Йдеться про законопроект 12095 «Про внесення зміни до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

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