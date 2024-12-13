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Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями

13:57, 13 декабря 2024
Правительство исключило ограничения по перемещению военнослужащих, проходящих службу в части менее 6 месяцев в отношении военнослужащих, впервые совершивших СЗЧ или дезертировавших.
Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями
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Дезертиры или военнослужащие, совершившие СЗЧ, будут вправе инициировать свое перемещение между воинскими частями.

Так, Кабмин 13 декабря внес изменения в постановление от 12 ноября 2024 г. №1291 «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе».

А именно, этими изменениями в Порядок правительство установило исключение из общего ограничения по перемещению военнослужащих, которые проходят военную службу в воинской части менее шести месяцев в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части или место прохождения службы или дезертировавших.

Впрочем, они смогут инициировать такое перемещение при подтверждении намерения вернуться для продолжения прохождения военной службы или военная служба которых была продолжена после их добровольного прибытия в определенные воинские части.

Предусмотрено, что перемещение военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава между воинскими частями по их инициативе будет производиться по распоряжению начальника Генерального штаба ВСУ, форма которого определяется Генеральным штабом.

Также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по усовершенствованию механизма перемещения военнослужащих Национальной гвардии по их инициативе.

Напомним, военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. В таком случае они не лишатся своих выплат.

Соответствующий закон №4087-IX 28 ноября подписал Президент Владимир Зеленский.

Речь идет о законопроекте 12095 «О внесении изменения в главу XII «Заключительные положения» Закона «О воинской обязанности и военной службе» об условиях продления военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины военнослужащие мобилизация военная служба

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