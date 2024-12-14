В Киеве отремонтировали пострадавшую во время ракетного обстрела мечеть, фото

Мечеть была повреждена в сентябре.

Источник фото: amu.org.ua

В столице отремонтировали мечеть в исламском культурном центре «Ассоциация мусульман Украины», которая получила повреждения в результате массированного ракетного удара, который нанесла Россия в сентябре.

Об этом сообщает Ассоциация мусульман Украины.

«Ремонтные работы в мечети Ассоциации мусульман Украины успешно завершены», - говорится в сообщении.

Как напомнили в ассоциации, мечеть была повреждена 2 сентября, а женский зал был временно закрыт для посещения мусульманками.

Источник фото: amu.org.ua

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