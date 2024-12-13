Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича

Дробович уволен из председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием каденции.

Правительство на своем заседании 13 декабря уволило Антона Дробовича с должности председателя Украинского института национальной памяти. У него истек срок каденции.

Напомним, Антон Дробович ранее предлагал не демонтировать арку «Свободы украинского народа» (ранее - Арка дружбы народов) в Киеве, а переозначить ее, например, как символ ЛГБТ или как «символ радуги над водой».

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