Услуга «єКнига» для 18-летних заработает с 16 декабря, — Денис Шмыгаль

Деньги на книги смогут получить украинцы, которым после 1 января 2024 исполнилось 18 лет.

Услуга «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книги, запустится с 16 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На следующей неделе мы также запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском. Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карту на 908 грн, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке», - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, в условиях, когда РФ обстреливает украинские типографии, пытается уничтожить культуру – программа «єКнига» является важным элементом поддержки.

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