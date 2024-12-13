Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Услуга «єКнига» для 18-летних заработает с 16 декабря, — Денис Шмыгаль

13:54, 13 декабря 2024
Деньги на книги смогут получить украинцы, которым после 1 января 2024 исполнилось 18 лет.
Услуга «єКнига» для 18-летних заработает с 16 декабря, — Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Услуга «єКнига», с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книги, запустится с 16 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На следующей неделе мы также запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском. Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карту на 908 грн, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке», - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, в условиях, когда РФ обстреливает украинские типографии, пытается уничтожить культуру – программа «єКнига» является важным элементом поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Кабинет Министров Украины Дия Денис Шмыгаль денежная помощь книга

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения

Помощник судьи решил не начинать карьеру в Службе дисциплинарных инспекторов.

Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями

Правительство исключило ограничения по перемещению военнослужащих, проходящих службу в части менее 6 месяцев в отношении военнослужащих, впервые совершивших СЗЧ или дезертировавших.

Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича

Дробович уволен из председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием каденции.

Верховная Рада планирует упразднить институт совещательной комнаты, поддержать доплаты судьям и отмену остановки течения исковой давности

Парламент на следующей пленарной неделе может поддержать ряд законопроектов об изменениях в судопроизводстве.

Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео