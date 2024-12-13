Уровень интеллекта человечества падает – результаты нового исследования

Исследование показало, что каждый пятый взрослый на планете решает задачи по математике и чтению на уровне младшего школьника.

Уровень интеллекта человечества стремительно падает. Согласно последним данным Организации экономического сотрудничества и развития, среди взрослого населения заметно снизились базовые навыки в области чтения и математики, что вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом сообщает The Economist.

Согласно результатам исследования:

Каждый пятый взрослый на планете решает задачи по математике и чтению на уровне младшего школьника.

Мужчины пока показывают лучшие результаты в математике, но разрыв с женщинами постепенно сокращается.

Около трети работников признались, что их профессиональные знания и навыки не соответствуют требованиям их должностей.

Уровень грамотности зумеров (людей в возрасте от 16 до 24 лет) заметно снизился в ряде стран.

В половине исследованных государств четверть взрослого населения демонстрирует навыки, уступающие уровню 10-летних детей.

Эксперты предупреждают, что ухудшение базовых навыков может негативно сказаться на экономическом росте и социальной стабильности.

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