Рівень інтелекту людства падає – результати нового дослідження

13:54, 13 грудня 2024
Дослідження показало, що кожен п'ятий дорослий на планеті вирішує завдання з математики та читання на рівні молодшого школяра.
Рівень інтелекту людства стрімко знижується. Згідно з останніми даними Організації економічного співробітництва та розвитку, серед дорослого населення помітно знизилися базові навички в галузі читання та математики, що викликає серйозне занепокоєння. Про це повідомляє The Economist.
Згідно з результатами дослідження:
- Кожен п'ятий дорослий на планеті вирішує завдання з математики та читання на рівні молодшого школяра.
- Чоловіки поки що показують найкращі результати в математиці, але розрив із жінками поступово скорочується.
- Близько третини працівників зізналися, що їхні професійні знання та навички не відповідають вимогам їхніх посад.
- Рівень грамотності зумерів (людей віком від 16 до 24 років) помітно знизився у низці країн.
- У половині досліджених держав чверть дорослого населення демонструє навички, що поступаються рівнем 10-річних дітей.
- Експерти попереджають, що погіршення базових навичок може негативно позначитися на економічному зростанні та соціальній стабільності.
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