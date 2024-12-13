Рівень інтелекту людства падає – результати нового дослідження

Дослідження показало, що кожен п'ятий дорослий на планеті вирішує завдання з математики та читання на рівні молодшого школяра.

Рівень інтелекту людства стрімко знижується. Згідно з останніми даними Організації економічного співробітництва та розвитку, серед дорослого населення помітно знизилися базові навички в галузі читання та математики, що викликає серйозне занепокоєння. Про це повідомляє The Economist.

Згідно з результатами дослідження:

Кожен п'ятий дорослий на планеті вирішує завдання з математики та читання на рівні молодшого школяра.

Чоловіки поки що показують найкращі результати в математиці, але розрив із жінками поступово скорочується.

Близько третини працівників зізналися, що їхні професійні знання та навички не відповідають вимогам їхніх посад.

Рівень грамотності зумерів (людей віком від 16 до 24 років) помітно знизився у низці країн.

У половині досліджених держав чверть дорослого населення демонструє навички, що поступаються рівнем 10-річних дітей.

Експерти попереджають, що погіршення базових навичок може негативно позначитися на економічному зростанні та соціальній стабільності.

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